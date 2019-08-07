Британия призвала пересмотреть возвращение России в ПАСЕ

В Великобритании заявили, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи.

Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть возвращение в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве.

Текст заявления опубликовал постоянный представитель Великобритании в ПАСЕ Кристофер Ивон, передает Голос Америки.

В заявлении, в частности, отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи. Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека.

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Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре.

На днях обращение в Совет Европы в связи с нарушением избирательных прав россиян на этапе регистрации кандидатов на предстоящих выборах направили представители Гражданского форума ЕС – Россия.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, действовавший в ПАСЕ до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. “За” соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, “против” - 62, 15 “воздержались”.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации РФ в Ассамблею.