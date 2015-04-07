30% россиян признали присутствие российских войск на Донбассе – опрос

30% россиян признают присутствие российских войск на Донбассе.

Об это свидетельствуют результаты социологического опроса Левада-Центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас в Украине российские войска, 6% опрошенных ответили «определено да», 24% - «скорее да». При этом 31% респондентов указали «скорее нет», 20% - определенно нет. Затруднились с ответом – 19%.

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В феврале 25% россиян признавали вторжение российских войск в Украину, 53% - придерживались противоположного мнения. 22% затруднились с ответом.

При этом 17% респондентов считают, что сейчас Россия ведет военные действия против Украины (4% - определённо да, 13% - скорее да), 71% придерживаются противоположного мнения (скорее нет – 36%, определенно нет – 35%). Затруднились с ответом – 11%.

Отвечая на вопрос, когда завершатся боевые действия на Донбассе, 5% опрошенных указали, что они уже фактически закончились, 4% - до конца марта, 7% - до лета, 12% - до осени, 26% - позже, 24% - будут продолжаться долгие годы, 23% затруднились с ответом.

Опрос проведен в марте 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска, однако официальные власти не признают факта вторжения в Украину.

31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ фактов вторжения российских войск в Украину не являются доказательствами.