На Донбассе воюют более 43 тысяч боевиков и российских военных - штаб АТО

14:25, 15 марта 2015
Война
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На Донбассе воюют более 43 тысяч террористов и российских военных.

REUTERS

Об этом заявил заместитель руководителя штаба АТО Валентин Федичев в эфире 5 канала.

По его словам, группировка российских войск на территории Донбасса насчитывает около 8,6 тыс. военнослужащих.

«Группировка российских войск на территории Донбасса насчитывает около 8,6 тысячи военнослужащих, российская группировка войск вместе с незаконными вооруженными формированиями ЛНР и ДНР насчитывает более 43 тысячи боевиков», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Степан Полторак в январе заявлял, что в зоне АТО находятся 7,5 тыс. российских военнослужащих.

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