Борис Джонсон хочет создать еще 10 тысяч мест в британских тюрьмах

Британский премьер призвал полицию к более жесткой борьбе с криминалом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен увеличить финансирование британских тюрем и создать в них еще 10 тысяч мест для заключенных.

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Как сообщает DW, об этом Джонсон пишет в своей колонке для британского издания The Mail. Премьер также хочет ужесточить наказания для преступников, совершивших тяжелые деяния на сексуальной почве или с применением насилия.

По словам Джонсона, Минфин готов выделить до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов (2,66 млрд евро) на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях.

Премьер призвал полицию к более жесткой борьбе с криминалом, расширив ее полномочия. В частности, еще 8 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут наделены полномочиями задерживать и обыскивать подозреваемых.

"Сегодня я заявляю, что во всех 43-х полицейских ведомствах в Англии и Уэльсе мы ясно даем понять: полиция может и должна применять силу, проводя досмотры подозрительных лиц", - указал он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова на Brexit без соглашения с ЕС.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Соединенное Королевство покинет Европейский Союз в конце октября при любых обстоятельствах, даже если не удастся достичь нового соглашения с ЕС о выходе.