В Британии заявили, что до конца октября при любых обстоятельствах покинут ЕС

Британия готовится покинуть Евросоюз по любому сценарию - с новым соглашением о выходе или без него.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии покинет Европейский Союз в конце октября при любых обстоятельствах, даже если не удастся достичь нового соглашения с ЕС о выходе.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал на совместной пресс-конференции со своим канадским коллегой Христей Фриланд в Торонто.

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"Правительство очень четко дало понять, что мы выведем Соединенное Королевство из Европейского Союза 31 октября", - заявил Рааб.

В связи с этим глава МИД Британии отметил, что результат демократического волеизъявления британских граждан на референдуме 2016-го года должен уважаться.

"Независимо от того, подпишем мы соглашение с ЕС, последовательная линия правительства заключается в том, что мы хотели бы и мы надеемся достичь соглашения с нашими партнерами из ЕС, но мы покинем ЕС в любом случае в конце октября", - заявил Рааб.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова на Brexit без соглашения с ЕС.