Истребители США перехватили бомбардировщики России возле Аляски

Это уже второй известный случай перехвата российских военных самолетов возле североамериканского побережья в августе.

Американские военные истребители перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.

Как сообщает Европейская правда, об этом проинформировало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"Два истребителя F-22 и два CF-18 и самолеты поддержки с NORAD положительно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 Bear вошли в зону идентификации ПВО Аляски и Канады", - говорится в сообщении командования.

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Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.

Это уже второй известный случай перехвата российских военных самолетов возле североамериканского побережья в августе.

Ранее УНИАН сообщал, что два противолодочные самолеты России подлетели к побережью штата Аляска. Их обнаружили силы Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Речь идет о вход двух Ту-142 в зону идентификации противовоздушной обороны США.