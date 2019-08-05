Business Insider: Военные самолеты России подошли вплотную к Аляске

Американские военные засекли российские противолодочные самолеты в зоне противовоздушной обороны штата.

Два противолодочных самолета России подлетели к побережью штата Аляска. Их обнаружили силы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Как сообщают американские военные, речь идет о входе двух Ту-142 в зону идентификации противовоздушной обороны США.

Как сообщает Business Insider, Ту-142 - это модернизировання версия бомбардировщика Ту-95, оснащенная оборудованием для проведения подводной разведки и борьбы с субмаринами. Пресс-секретарь NORAD капитан ВВС США Камерон Хиллер сказал, что российские самолеты были идентифицированы с помощью радаров системы предупреждения в западной части идентификационной зоны противовоздушной обороны.

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"Их не перехватывали", - сказал Хиллер объяснив, что российские самолеты не нарушили американское воздушное пространство в штате Аляска и в конце концов вернулись в российское небо. Однако, интересно то, что это первое появление российских самолетов вблизи американского штата с мая. Тогда F-22 ВВС США были подняты в небо для перехвата четырех Ту-95 и двух Су-35 вблизи побережья Аляски. Инцидент произошел 20 мая. На следующий день американские истребители перехватили аналогичную группу самолетов России.