Силовикам удалось прорваться на территорию резиденции экс-президента Кыргызстана

Сторонники Атамбаева пытались оказать сопротивление силовикам.

В Кыргызстане сотрудникам правоохранительных органов удалось прорваться на территорию резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

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Об этом сообщает российское агентство «ТАСС», со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

"Несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции", - заявил представитель штаба.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане силовики начали повторный штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Напомним, в Кыргызстане вечером 7 августа спецназовцы пытались задержать экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева, были предприняты две попытки штурма. Но бывшего главу государства так и не задержали. Вследствие столкновений при попытке силовиков задержать Атамбаева 7 августа пострадали 52 человека.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт.

Вследствие этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.