В Кыргызстане снова штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева (видео)

По словам представителя штаба Атамбаева, у резиденции звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты.

В Кыргызстане силовики начали повторный штурму резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

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Об этом сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

"Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты", - заявил представитель штаба.

По его словам, находящиеся внутри резиденции сторонники Атамбаева пытаются оказать сопротивление, бросая в сотрудников спецназа камни и палки. "Это уже вторая попытка штурма за сутки", - указал собеседник.

Напомним, в Кыргызстане вечером 7 августа спецназовцы пытались задержать экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева, были предприняты две попытки штурма. Но бывшего главу государства так и не задержали.

Вследствие столкновений при попытке силовиков задержать Атамбаева 7 августа пострадали 52 человека.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт. Вследствие этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.