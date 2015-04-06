РФ может закончить, как Третий Рейх - глава МИД Латвии

15:00, 06 апреля 2015
Мир
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Нынешнее поведение России может привести к тому, что она повторит судьбу Германии после Первой и Второй мировых войн.

REUTERS

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс написал в своем Твиттере, передает Украинская правда.

"Чем больше я наблюдаю за современной Россией, тем больше прихожу к выводу, что она закончит как германский рейх после обеих мировых войн, и уже будет поздно", - написал он.

Как известно, Германская империя, или Второй Рейх, после Первой мировой войны в 1918 году прекратила свое существование. На Германию по Версальскому договору была возложена вся ответственность за убытки, вызванные боевыми действиями, бывший император Вильгельм II и руководство империи было объявлено военными преступниками.

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Третий Рейх существовал с 1933 по 1945 год после победы союзников над нацистами во Второй мировой войне. Руководство Третьего Рейха было арестовано, а территорию Германии было поделено на несколько зон оккупации.

Напомним, ранее Эдгар Ринкевичс выразил надежду, что угрозы посла РФ в Дании относительно возможных ядерных атак не является реальным планом РФ.

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