Мид Латвии: В ООН удовлетворены положением русскоязычных неграждан в стране

Об этом сообщил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс по итогам встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль-Хусейном, сообщает MixNews.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн отметил, что удовлетворен положением нацменьшинств и неграждан в Латвии", — сказал латвийский министр.

Ринкевичс также отметил, что с верховным комиссаром ООН обсуждался вопрос защиты прав крымских татар.

Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что ЕС не заслуживает статус одного из мировых "маяков" демократии, так как страны Балтии нарушают права русскоязычного населения.

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В настоящее время статус неграждан в Латвии имеют около 15 процентов населения, большинство из них — русскоязычные.

В республике действуют десятки русских школ, где латышский и русский языки используются примерно поровну. В ближайшие четыре года власти республики планируют перевести все общеобразовательные заведения на государственный язык обучения.