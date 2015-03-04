Мид Латвии: В ООН удовлетворены положением русскоязычных неграждан в стране
В Организации объединенных наций в целом удовлетворены положением национальных меньшинств в Латвии.
Об этом сообщил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс по итогам встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль-Хусейном, сообщает MixNews.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн отметил, что удовлетворен положением нацменьшинств и неграждан в Латвии", — сказал латвийский министр.
Ринкевичс также отметил, что с верховным комиссаром ООН обсуждался вопрос защиты прав крымских татар.
Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что ЕС не заслуживает статус одного из мировых "маяков" демократии, так как страны Балтии нарушают права русскоязычного населения.
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В настоящее время статус неграждан в Латвии имеют около 15 процентов населения, большинство из них — русскоязычные.
В республике действуют десятки русских школ, где латышский и русский языки используются примерно поровну. В ближайшие четыре года власти республики планируют перевести все общеобразовательные заведения на государственный язык обучения.