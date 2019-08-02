В ЕС призвали США и РФ сократить ядерные арсеналы

В Евросоюзе призывают сохранить достижения ракетного договора, несмотря на прекращение действия этого соглашения.

В Европейском Союзе призывают Соединенные Штаты Америки и Российскую Федерацию сокращать ядерные арсеналы и не допустить новую "гонку вооружений".

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Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуелa, видеозапись выступления которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Европейский Союз неоднократно настойчиво призывал Российскую Федерацию эффективно урегулировать серьезную обеспокоенность относительно несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы побуждаем США и Россию добиваться дальнейшего сокращения их арсеналов, в том числе стратегических и нестратегических, развернутых и неразвернутых ядерных вооружений", - заявил представитель ЕК.

Также он сказал, что в ЕС будут приветствовать оперативное налаживание диалога относительно будущего нового договора о сокращении ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией после 2021 года.

"Европейский Союз напоминает о своей давней преданности эффективному, основанному на договорах, контролю над вооружениями, который подвергается проверке, а также разоружению. Мы по этой причине призываем сохранить достижения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Учитывая рост напряженности, мы должны быть осторожными, чтобы не ступить на путь новой гонки вооружений, которая сведет на нет достижения по существенному сокращению (вооружений), достигнутые после окончания "холодной войны", - отметил Карлос Мартин Руис де Гордехуелa.