Самолет Germanwings опять попал в аварийную ситуацию

Пилот рейса, следовавшего из Кельна в Венецию, заметил утечку масла из аэробуса, сообщает ТСН.

Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Руководство авиакомпании подробностей инцидента не разглашает.

Две недели назад катастрофа самолета этой же компании унесла жизни 150 человек. Второй пилот рейса, следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, намеренно направил лайнер в Альпийские скалы.

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Данные двух бортовых самописцев подтверждают версию о том, что таким образом Андреас Любиц, который страдал от депрессии, покончил жизнь самоубийством.