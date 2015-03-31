Олланд: жертв крушения самолета в Альпах опознают к концу недели

Об этом сообщил президент Франции Француа Олланд, передает Би-би-си. По его словам, это будет возможно благодаря исключительной научной работе.

Читайте такжеВ Испании родственники 32 жертв авиакатастрофы в Альпах сдали образцы ДНК

Ранее сообщалось, что следователи, проводящие идентификацию останков пассажиров разбившегося в Альпах авиалайнера, восстановили цепочки ДНК 78 жертв катастрофы.

Полученные образцы затем будут сравнены с ДНК родственников пассажиров и членов экипажа.

Всего на борту разбившегося самолета находились 150 человек. Представители французской прокуратуры заявили, что второй пилот Андреас Любиц, взяв управление на себя, "намеренно разрушил самолет".