Олланд: жертв крушения самолета в Альпах опознают к концу недели
19:44, 31 марта 2015Мир
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Всех жертв катастрофы самолета авиакомпании Germanwings опознают по ДНК к концу недели.
Жертв авиакатастрофы в Альпах опознают в течение недели / forum.aerosoft.com
Об этом сообщил президент Франции Француа Олланд, передает Би-би-си. По его словам, это будет возможно благодаря исключительной научной работе.
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Ранее сообщалось, что следователи, проводящие идентификацию останков пассажиров разбившегося в Альпах авиалайнера, восстановили цепочки ДНК 78 жертв катастрофы.
Полученные образцы затем будут сравнены с ДНК родственников пассажиров и членов экипажа.
Всего на борту разбившегося самолета находились 150 человек. Представители французской прокуратуры заявили, что второй пилот Андреас Любиц, взяв управление на себя, "намеренно разрушил самолет".
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