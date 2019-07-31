Трамп назвал Байдена главным соперником от демократов на предстоящих выборах

В этот раз Трамп назвал Байдена "сонным Джо".

Президент США Дональд Трамп в преддверии дебатов участников президентской гонки от демократов предположил, что его соперником на выборах 2020 года от Демократической партии станет бывший вице-президент Джо Байден.

Об этом сообщает Fox News.

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"Сейчас мне кажется, что это будет "сонный Джо". Мне кажется, он перевалится через черту. Но то, что я думаю, ничего особенного не значит. Я знаю остальных, я знаю его... Мне кажется, это будет "сонный Джо", - сказал Трамп журналистам у Белого дома во вторник, 30 июля.

Напомним, Дональда Трампа избрали президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. В 2018 году Трамп заявлял, что пойдет на второй президентский срок.

Среди вероятных конкурентов Трампа – экс-вице-президент США Джо Байден из Демократической партии. О намерении принять участие в выборах Байден объявил 25 апреля 2019 года.