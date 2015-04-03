Автомобиль Горбачева попал в ДТП - СМИ
21:52, 03 апреля 2015Мир
3877
Автомобиль экс-президента СССР Михаила Горбачева попал в ДТП на северо-западе Москвы, сам Горбачев не пострадал.
Экс-президент СССР не пострадал / svit24.net
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка МВД.
Читайте такжеГорбачев: Я неплохого мнения о Януковиче, но он себя изжил
"В данном ДТП Михаил Сергеевич Горбачев не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что ДТП произошло сегодня около 14.40 мск на улице Куусинина.
Ранее УНИАН сообщал, что Горбачев предостерег от ядерной войны из-за Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter