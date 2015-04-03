Автомобиль Горбачева попал в ДТП - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка МВД.

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"В данном ДТП Михаил Сергеевич Горбачев не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что ДТП произошло сегодня около 14.40 мск на улице Куусинина.

Ранее УНИАН сообщал, что Горбачев предостерег от ядерной войны из-за Украины.