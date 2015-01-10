Горбачев предостерег от ядерной войны из-за Украины

Об этом в интервью Der Spiegel заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев, сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

"Война такого рода неизбежно приведет к ядерной войне", - говорится в отрывке из интервью, которое будет полностью опубликовано в субботу, 10 января.

"Мы не переживем ближайшие годы, если кто-то сорвется в этой "перегретой" ситуации. Я говорю это неспроста. Я крайне обеспокоен", - сказал он.

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По мнению Горбачева, новая Германия хочет вмешиваться везде. "В Германии, очевидно, есть много людей, которые хотят помочь в создании нового дивизиона в Европе", - сказал он.

Горбачев ранее уже высказывался о напряженности в отношениях России и Запада. Так, в своей статье для "Российской газеты" он призвал "разморозить" отношения России и Запада.