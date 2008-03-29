В центре Москвы горит ОВД “Тверское”

В центре Москвы на улице 1-я Тверская-Ямская загорелось трехэтажное административное здание. На первом этаже здания располагается ОВД "Тверское", сообщает Лента.ру.

Очаг возгорания находится на третьем этаже. Площадь пожара оценивается в 10 квадратных метров. В тушении огня принимают участие 15 пожарных расчетов.

О том, какая категория сложности присвоена пожару, а также есть ли в результате возгорания пострадавшие, пока не уточняется.