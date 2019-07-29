В Германии на вокзале мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Женщине удалось спастись, однако ребенок получил смертельные травмы.

На железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне мужчина столкнул с платформы, на которую прибывает скоростной поезд, женщину с восьмилетним мальчиком.

Как сообщает DW, женщине удалось спастись, однако ребенок получил смертельные травмы.

Злоумышленник пытался столкнуть на рельсы еще одного человека, но ему это не удалось. После этого мужчина попытался убежать, однако его еще до прибытия полиции задержали прохожие неподалеку от вокзала.

Правоохранители допросили злоумышленника, однако информации о мотиве поступка 40-летнего мужчины пока нет.

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Как сообщила пресс-секретарь полиции Франкфурта Изабель Нойманн, по предварительным данным, потерпевшие и подозреваемый не были знакомы. Задержанный - гражданин Эритреи. Детали преступления устанавливаются.

Глава МВД Германии Хорст Зеегофер пообещал, что злоумышленник будет привлечен к ответственности.

"Я глубоко потрясен новостью о том, что восьмилетний мальчик был убит сегодня на центральном вокзале Франкфурта, а двое других людей, включая мать мальчика, были травмированы", - заявил министр.

Он прервал свой отпуск, чтобы провести совещание с представителями правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Гонконге арестовали мужчину, который столкнул на железнодорожные пути уборщицу.