США разрабатывают стратегию по военным операциям в космосе

Администрация Джорджа Буша в настоящее время разрабатывает "Национальную военную стратегию по космическим операциям", говорится в распространенном в Вашингтоне докладе Конгресса США.

В докладе сообщается, что параллельно с разработкой стратегии, которую ведет стратегическое командование ВС США, заместитель министра обороны США по вопросам политики готовит новую редакцию документа под названием "Космическая политика министерства обороны". Впервые этот документ был подготовлен в 1999 году и сейчас должен быть приведен в соответствие с обнародованной полтора года назад концептуальной "Национальной космической стратегией" администрации Буша.

В докладе конгресса отмечается, что американские военные готовят свои космические стратегии и планы без увязки с работой американских спецслужб.

"Использование коммерческих спутников для поддержки военных операций значительно возросло, в особенности для обеспечения связи, но сектор национальной безопасности в области космоса состоит из космических активов как министерства обороны, так и "разведывательного сообщества"", - цитирует документ РИА "Новости".

Подчеркивая важность согласования концептуальных космических программ минобороны и "разведывательного сообщества", авторы доклада предупреждают о необходимости выработки в США единого документа - "Стратегии национальной космической безопасности".

"Это особенно важно в свете появляющихся угроз для критически важных космических активов США", - подчеркивается в докладе.

В документе отмечается, что "конгресс должен рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать министра обороны и директора национальной разведки выявить и преодолеть остающиеся между ними разногласия в подходах и выработать Стратегию национальной космической безопасности".