Суд отменил арест трех подозреваемых в убийстве Немцова
Мосгорсуд признал незаконным арест трех фигурантов дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова - Тамерлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и Шадида Губашева.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Мосгорсуд отправил вопрос о мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы.
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Согласно сообщению, до очередного заседания подозреваемые будут находиться под стражей.
Мосгорсуд 1 апреля рассматривает жалобы защиты на арест фигурантов дела об убийстве Немцова. Сами фигуранты не присутствуют в зале суда, участвуя в заседании в режиме видеоконференции.
Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После его смерти стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне сепаратистов воюют российские войска.
Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.