Суд отменил арест трех подозреваемых в убийстве Немцова

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Мосгорсуд отправил вопрос о мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы.

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Согласно сообщению, до очередного заседания подозреваемые будут находиться под стражей.

Мосгорсуд 1 апреля рассматривает жалобы защиты на арест фигурантов дела об убийстве Немцова. Сами фигуранты не присутствуют в зале суда, участвуя в заседании в режиме видеоконференции.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После его смерти стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне сепаратистов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.