В Польше назвали неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой

В правительстве Польши заявили, что Владимир Путин является лидером страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей.

Польские власти считают неуместным присутствие президента РФ Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в эфире польской радиостанции Polskie Radio 24, передает dw.com.

"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", - сказал Сасин.

Он подчеркнул, что Путин является "лидером страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей".

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В то же время политик отметил, что на церемонию в Варшаве с большой долей вероятности прибудет президент США Дональд Трамп. По словам Сасина, информация о том, что Трамп будет присутствовать на мероприятии, является пока неофициальной. "Однако мы можем с большой степенью уверенности сказать, что этот визит состоится", - добавил польский политик.

Отвечая на вопрос о возможном визите Ангелы Меркель, Сасин заявил, что в Варшаве "оптимистичны в этой связи". По словам политика, приглашения уже отправлены широкому кругу мировых лидеров, и Польша ожидает, что памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будут иметь международный масштаб.

О том, что Польша не пригласит Путина на мероприятия, связанные с памятью о начале Второй мировой войны, стало известно в марте 2019 года. Тогда замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха заявил, что приглашения из Варшавы получат только партнеры по Евросоюзу и страны - члены программы "Восточного партнерства". В ответ на это представители российского МИД заявили, что "с недоумением восприняли" такое решение Варшавы.