Переговоры по иранской ядерной программе снова продлили

Делегации из разных стран мира обсуждают перспективы сокращения ядерной программы в обмен на ослабление санкций в отношении Тегерана, передает ТСН.

Переговоры должны были закончиться вечером во вторник, но их опять продлили.

Представители Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции, Китая, России определяются с тем, можно ли верить Ирану.

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И в обмен на обещание отказаться от обогащения урана ослабить санкции, ведущее место среди которых занимает практически полная экономическая изоляция.

Уже десять лет иранское правительство утверждает, что его ядерная программа имеет только мирный характер. Ведущие же страны мира уверены, что Тегеран создает новое ядерное оружие. Договориться стороны должны до июня - на этот месяц запланировано подписание соглашения.

Ранее УНИАН сообщал, что Иран заявил об успехе в переговорах по его ядерной программе.