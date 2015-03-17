Иран заявил об успехе в переговорах по его ядерной программе

Об этом заявил глава организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салеги, передает радио "Свобода". Выступая на государственном телевидении, он также выразил надежду, что срок достижения политической договоренности, назначенный на конец этого месяца, удастся соблюсти.

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По его словам, 90% технических вопросов на переговорах уже согласованы, разногласия остаются лишь по одному значительному вопросу - какому именно, Али акбар Салеги не уточнил.

По его словам, Иран будет пытаться решить этот вопрос сегодня, 17 марта, на переговорах, которые продолжают в швейцарской Лозанне государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зарифе.

Международное сообщество и Иран решили в прошлом году, что до 31 марта должны достичь постоянной политической договоренности относительно спорной иранской ядерной программы. Окончательную договоренность между шестью ведущими государствами мира и Ираном, с техническими подробностями, должны заключить до 30 июня.

В мире подозревают, что Иран пытается или пытался тайно создать ядерное оружие. Иран отрицает это, но доказательств сугубо мирного, как он заявляет, характера его ядерной программы до сих пор так и не предоставил.