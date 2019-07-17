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Новым заместителем Генсека НАТО станет представитель Румынии

16:18, 17 июля 2019
Мир
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У генсека НАТО появится новый заместитель / Иллюстрация REUTERS

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг решил назначить Мирча Джоанэ из Румынии своим новым заместителем, который заменит на этом посту представительницу Соединенных Штатов Роуз Геттемюллер.

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Как говорится в сообщении на сайте Альянса, Геттемюллер занимала эту должность с октября 2016 года.

"Я рад объявить о назначении Мирчи Джоанэ следующим заместителем генерального секретаря. Он твердый поборник трансатлантических связей и принесет многолетний опыт государственного деятеля и дипломата на эту должность. Он будет первым румыном, который будет занимать эту должность", - заявил Столтенберг.

Также он выразил большую благодарность Геттемюллер за ее "дипломатические способности и опыт".

В сообщении сказано, что Джоанэ начнет выполнять свои обязанности с середины октября 2019 года.

Мирча Джоанэ занимал должность министра иностранных дел Румынии в 2000-2004 годах. В 2009 году считался одним из главных претендентов на пост президента Румынии, однако проиграл во втором туре своему сопернику Траяну Басеску.

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Теги: #НАТО#Столтенберг