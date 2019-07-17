Новым заместителем Генсека НАТО станет представитель Румынии

Румынский политик Мирча Джоанэ заменит на этом посту американку Роуз Геттемюллер.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг решил назначить Мирча Джоанэ из Румынии своим новым заместителем, который заменит на этом посту представительницу Соединенных Штатов Роуз Геттемюллер.

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Как говорится в сообщении на сайте Альянса, Геттемюллер занимала эту должность с октября 2016 года.

"Я рад объявить о назначении Мирчи Джоанэ следующим заместителем генерального секретаря. Он твердый поборник трансатлантических связей и принесет многолетний опыт государственного деятеля и дипломата на эту должность. Он будет первым румыном, который будет занимать эту должность", - заявил Столтенберг.

Также он выразил большую благодарность Геттемюллер за ее "дипломатические способности и опыт".

В сообщении сказано, что Джоанэ начнет выполнять свои обязанности с середины октября 2019 года.

Мирча Джоанэ занимал должность министра иностранных дел Румынии в 2000-2004 годах. В 2009 году считался одним из главных претендентов на пост президента Румынии, однако проиграл во втором туре своему сопернику Траяну Басеску.