Столтенберг об объявлении первых подозреваемых в атаке на MH17: это важная веха в раскрытии правды

Генсек НАТО выражает полное доверие к профессионализму и независимости расследования Международной совместной следственной группы.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг назвал объявление имен первых подозреваемых в причастности к крушению малайзийского самолета рейса MH17 важной вехой в раскрытии правды.

Об этом говорится в заявлении Столтенберга на сайте Альянса.

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"Я приветствую сегодняшнее объявление Совместной следственной группы, что четверо подозреваемых будут преследоваться в судебном порядке за преступления, связанные со крушением самолета Малайзийских Авиалиний рейса MH17 в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях с целью раскрытия всей правды и обеспечения осуществления правосудия за убийство 298 человек из 17 стран", - заявил Столтенберг.

"Я имею полное доверие к независимости и профессионализму расследования и правовой системы Нидерландов. Как четко заявили в Организации Объединенных Наций, все страны должны взаимодействовать для установления правды, справедливости и ответственности", - сообщил генеральный секретарь Альянса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, главный прокурор Нидерландов, председатель международной совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в атаке на малайзийский "Боинг" в небе над Донецкой областью летом 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Первыми четырьмя подозреваемыми лицами в трагедии рейса МН17 российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "главой 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.