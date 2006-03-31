Россия объявляет газовую войну Лукашенко

«Газпром» решил повторить опыт жестких переговоров с Украиной. Теперь под его прицел попала Белоруссия. Вчера глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с руководителем «Белтрансгаза» Дмитрием Казаковым заявил, что российская компания в 2007 г. планирует поставлять газ в Белоруссию по европейской цене (сейчас это 220-250 долл. за 1 тыс. куб. м). По мнению аналитиков, на такое жесткое решение Миллера вынудили пойти итоги собрания акционеров «Белтрансгаза». Ожидалось, что именно на нем будет принята схема создания газотранспортного СП на базе «Белтрансгаза» с «Газпромом», однако, судя по всему, акционеры белорусской компании отказались от этой идеи.

РБК