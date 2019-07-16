Европарламент избрал следующего президента Еврокомиссии

Министр обороны Германии должен заменить на этом посту Жан-Клода Юнкера.

Европейской парламент поддержал кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляен на пост президента Европейской комиссии, она должна заменить на этом посту Жан-Клода Юнкера.

Об этом говорится в сообщении Европарламента в микроблоге Twitter.

"Урсула фон дер Ляен будет новым президентом Европейской комиссии после того, как члены Европейского парламента проголосовали за ее кандидатуру", - говорится в сообщении.

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Также сказано, что она будет занимать должность президента Еврокомиссии в 2019-2024 годах.

За ее кандидатуру проголосовали 383 европарламентария.

Для принятия решения необходимо было получить не менее 374 голоса, всего присутствовали 733 депутата ЕП.

Против проголосовали 327 депутатов, воздержались 22, один голос был аннулирован.