Во Франции начато расследование в отношении членов партии Ле Пен

Их заподозрили в мошенничестве, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Le Monde. Распоряжение Центральному управлению полиции по борьбе с коррупцией было выдано 24 марта, однако известно об этом стало только теперь.

Читайте такжеФорум нацистов в Петербурге: приехал Мильчаков, Ле Пен и "Йоббик" репутацией рисковать не сталиРасследование начато в отношении 29 членов "Национального фронта". Среди них - 3 сотрудника кабинета основателя партии Жан-Мари Ле Пена, включая директора кабинета Гийома Люлье, а также 5 родственников лидера партии Марин Ле Пен, в том числе двое ее советников.

10 марта стало известно, что глава Европарламента Мартин Шульц обратился в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством с просьбой проверить информацию о нецелевом использовании средств из бюджета Евросоюза сотрудниками ЕП от "Национального фронта".

По данным СМИ, речь шла о помощниках 24 депутатов от "Национального фронта", которые были аккредитованы при европейских институтах в Брюсселе и Страсбурге, однако никогда там не появлялись. При этом им регулярно выплачивалась зарплата, превышающая 10 тыс. евро в месяц.

Сама Марин Ле Пен обвинила Мартина Шульца в "ложном доносе" пообещала подать на него в суд за клевету. Расследование Марин Ле Пен сочла "политической махинацией", организованной в преддверие местных выборов во Франции.