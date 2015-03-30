На местных выборах во Франции победила партия Саркози - экзит-поллы

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Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, по предварительным оценкам, партии Саркози удалось победить в более чем 60 местных советах (до этих выборов "Союз" контролировал 41 совет).

Правящая Социалистическая партия уступила свои позиции примерно в 30 советах.

Ультраправый "Национальный фронт" Марин Ле Пен также укрепил свои позиции, однако пока неясно, удастся ли ему полностью взять под контроль хотя бы один из местных советов.

В первом туре ультраправые набрали 24,5%. Это, как считают во Франции, подтверждает успех стратегии Марин Ле Пен, которая стремится укрепить местные партийные структуры и приструнить откровенных расистов среди членов партии.

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Премьер-министр Франции Мануэль Вальс признал, что социалисты выступили крайне неудачно, и назвал рост популярности "Национального фронта" признаком "фундаментальных изменений во французском политическом ландшафте".

Результаты голосования на этих выборах считают определенным индикатором настроений французов, которым в 2017 году предстоит выбирать нового президента.