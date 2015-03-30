Второй пилот A320 Лубиц долго лечился от суицидальных наклонностей
17:37, 30 марта 2015Мир
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Второй пилот разбившегося A320 Андреас Лубиц ранее проходил лечение из-за суицидальных наклонностей.
Андреас Лубиц / Telegraph.co.uk
Об этом сообщили журналистам представители прокуратуры Дюссельдорфа, пишет ТАСС.
По ее данным, Андреас Лубиц еще до начала карьеры пилота считался склонным к самоубийству и проходил обследование у психотерапевта.
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"Второй пилот за несколько лет до получения удостоверения пилота долгое время находился на психотерапевтическом лечении из-за суицидальных наклонностей", - отметил представитель инстанции. В то же время, по его словам, признаков того, что он может совершить самоубийство, во время последних визитов к врачам не было.
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