Второй пилот A320 Лубиц долго лечился от суицидальных наклонностей

Об этом сообщили журналистам представители прокуратуры Дюссельдорфа, пишет ТАСС.

По ее данным, Андреас Лубиц еще до начала карьеры пилота считался склонным к самоубийству и проходил обследование у психотерапевта.

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"Второй пилот за несколько лет до получения удостоверения пилота долгое время находился на психотерапевтическом лечении из-за суицидальных наклонностей", - отметил представитель инстанции. В то же время, по его словам, признаков того, что он может совершить самоубийство, во время последних визитов к врачам не было.