СМИ узнали подробности личной жизни пилота Airbus A320

По данным газеты, следствие пришло к такому выводу спустя несколько часов после обыска в квартире, где 28-летний пилот проживал со своей девушкой, пишет Росбалт.

Также стали известны другие детали личной жизни погибшего. Выяснилось, что он жил на два дома, часто посещая родителей. Его мать работает учителем игры на пианино, а отец — успешный бизнесмен.

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Их уже допросила полиция. Соседи родителей рассказали, что Лубиц серьезно занимался спортом и участвовал в марафонах во Франкфурте вместе с отцом. Его охарактеризовали как "спокойного, вежливого молодого человека".

Ранее стало известо, что Лубиц скрывал от компании Lufthansa проблемы со здоровьем. В его доме была обнаружена разорванная справка об отпуске по болезни в день трагедии. Также были обнаружены прочие "документы медицинского содержания", указывающие на то, что Лубиц был нездоров.

Согласно версии, принятой на данный момент, Лубиц закрылся в кабине, когда первый пилот вышел, и направил самолет в склон горы.

Пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс Барселона — Дюссельдорф, разбился на юге Франции 24 марта. На борту находились 155 человек, все они погибли.