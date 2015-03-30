Следователи не исключают, что аэробус А320 мог разбиться из-за технических неполадок

Французское следствие допускает версию, что причиной авиакатастрофы лайнера А320 на юге Франции были технические неполадки.

Об этом заявил глава группы французских следователей Жан-Пьер Мишель в интервью телеканалу BFM TV, сообщает LB.ua.

"В настоящий момент мы не можем отвергать версию неисправности на борту", - сказал он.

При этом Жан-Пьер Мишель добавил, что некоторые технические данные по авиакатастрофе до сих пор неизвестны.

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Пассажирский самолет А320 авиакомпании Germanwings, летевший из Испании в ФРГ, разбился в гористой местности на юге Франции 24 марта. На его борту находились 144 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Согласно предварительной версии французской прокуратуры, второй пилот Андреас Лубиц, воспользовавшись отсутствием командира, заблокировался в кабине пилотов и сознательно направил самолет в землю.