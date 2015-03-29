Глава Airbus раскритиковал ток-шоу о крушении самолета в Альпах: "эти люди держат нас всех за дураков"

Глава европейского авиастроительного концерна Airbus Том Эндерс резко раскритиковал телевизионные ток-шоу о катастрофе самолета Germanwings, который совершал рейс из Барселоны в Дюссельдорф, сообщает DW.de.

"Нам следует критически отнестись к тем глупостям, которые распространяют некоторые из "экспертов" на телевизионных ток-шоу", - сказал он в интервью изданию Bild am Sonntag, которое вышло в воскресенье, 29 марта.

По словам Ендерса, "на этих шоу нередко спекулируют, фантазируют и лгут, не опираясь ни на какие факты, говорят откровенную чепуху". Он назвал это "надругательством над жертвами". Одновременно руководитель Airbus призвал наблюдательные советы телекомпаний ужесточить контроль за программами. "То, что происходит, - это злоупотребление властью СМИ. Эти люди держат нас всех за дураков, - отметил Эндерс. - И за это они получают гонорары за счет взносов, которые платят граждане в поддержку общественно-правового телевидения".

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В то же время Том Эндерс выступил в защиту пилотов. "Обычно они очень надежные и первостепенно подготовленные специалисты. Пилоты заслуживают нашего доверия. Одна заблудла овца - это еще не вся отара", - отметил шеф Airbus.

Тем временем прокуратура Дюссельдорфа планирует не раньше понедельника, 30 марта, обнародовать следующие данные расследования возможных причин аварии пассажирского лайнера. До тех пор ведомство не собирается сообщать никаких данных. Об этом заявил представитель прокуратуры Дюссельдорфа, слова которого приводит агентство dpa. Представитель ведомства не стал комментировать сообщения СМИ о состоянии здоровья второго пилота или о расшифрованных записях из найденного бортового самописца.