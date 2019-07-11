Туск назвал счастливым событием распад СССР

По словам Туска, распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для многих стран центральной и восточной Европы.

Об этом он сообщил в своем твиттере.

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По словам Туска, распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.

«Распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для русских», — написал он.