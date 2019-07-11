Туск назвал счастливым событием распад СССР
12:37, 11 июля 2019Мир
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По словам Туска, распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Дональд Туск / REUTERS
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для многих стран центральной и восточной Европы.
Об этом он сообщил в своем твиттере.
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По словам Туска, распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
«Распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для русских», — написал он.
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