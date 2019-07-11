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Туск назвал счастливым событием распад СССР

12:37, 11 июля 2019
Мир
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Дональд Туск / REUTERS

Об этом он сообщил в своем твиттере.

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По словам Туска, распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.

«Распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для русских», — написал он.

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Теги: #Туск#распад ссср