Народ России превращают в народ войны - российский политик

Об этом пишет в своей статье "Все были живы" российский политик, депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

"Причина проста – власти России, лично президент сильно испугались, когда народ Украины вышел на улицы и отказал в доверии коррумпированному и лживому президенту Виктору Януковичу. Власти России испугались не за Януковича, они испугались за себя. Себя они поставили на его место, потому что хорошо понимают – они давно заслужили такой же, если не больший, народный протест", - считает Шлосберг.

Читайте такжеКремль "официально врет" об отсутствии российских войск в Украине - псковский депутатПо его мнению, война, которую сейчас ведет Россия, ведется на два фронта.

"Страна приведена в состояние военного лагеря, открыта охота на «врагов государства», читай – «врагов народа». Россия ведет две войны одновременно – против внешних и внутренних врагов. Все предшествующие такие войны в любых государствах завершались крахом государства", - пишет журналист.

"Но масштаб лжи и самообмана в России сейчас таков, что сами руководители государства считают этот рукотворный крах вершиной государственного строительства", - резюмировал он.

Справка. Лев Шлосберг - российский политик, журналист и издатель газеты "Псковская губерния". В июле 2014 года обнаружил первые могилы погибших в Украине российских десантников. Через некоторое время был избит неизвестными.