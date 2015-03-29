СМИ: пилот лайнера Germanwings хорошо знал район, где разбился его самолет

Второй пилот пассажирского лайнера A320 авиакомпании Germanwings, потерпевшего крушение во вторник во французских Альпах, при жизни часто бывал в районе, где произошла катастрофа, и хорошо знал местность, передает ТАСС.

Такое свидетельство его знакомых по летному клубу немецкого города Монтабаур (земля Рейнланд-Пфальц) приводит в субботу французская газета Le Parisien.

По сведениям издания, 28-летний Андреас Лубиц, которого на данном этапе следствие считает главным виновником трагедии, в свободное время увлекался помимо всего прочего полетами на планерах, а также очень любил французские Альпы. Как рассказал французской газете ветеран летного клуба в Монтабауре Эрнст Мюллер, молодой летчик "как минимум один или два раза" выезжал вместе с их школой на стажировку во французский населенный пункт Систерон, расположенный в департаменте Альпы Верхнего Прованса всего в нескольких десятках километров от места крушения самолета.

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Еще один участник авиаторского сообщества Дитер Вагнер подтверждает, что Лубиц по меньшей мере однажды ездил в Альпы Верхнего Прованса. "Он участвовал в одной из стажировок вместе с моей племянницей, с которой они были хорошими друзьями, - свидетельствует любитель малой авиации. - Он очень увлекался Альпами, можно сказать, был ими одержим. Я уверен, что он знал район катастрофы, потому что летал там на планере".

Пассажирский самолет A320 компании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта на юго-востоке Франции. Катастрофа произошла в районе горного массива Труа-Эвеше в департаменте Альпы Верхнего Прованса, недалеко от границы с Италией. По текущей основной версии следствия, причиной трагедии стали умышленные действия Лубица, который, будучи вторым пилотом, заперся в кабине и начал снижение, после чего лайнер врезался в гору.

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Вместе с тем ранее в субботу один из руководителей следствия, генерал французской жандармерии Жан-Пьер Мишель сообщил французским СМИ на пресс-конференции в Дюссельдорфе, что личность второго пилота разбившегося A320 является "важным, но не единственным" направлением в расследовании обстоятельств этой катастрофы.

"Следствие продвигается, - подчеркнул представитель французских правоохранительных органов. - У нас есть определенный набор фактов, которые позволяют продвигать расследование в данном направлении, расцениваемом, как серьезная версия, но не единственная".

В то же время Мишель подчеркнул, что в распоряжении следствия "нет никаких особенных свидетельств" относительно деталей личной жизни пилота, которые бы могли объяснить версию самоубийства, как то переживания любовного характера или проблемы на служебном поприще. Для выяснения всех обстоятельств трагедии следствию пока не достает "некоторых технических фактов", добавил он. В частности, поисковым группам до сих пор не удалось обнаружить второй бортовой самописец самолета.

Как особо отметил генерал Мишель, французские следователи работают в тесном сотрудничестве с коллегами из Германии, "в условиях полной прозрачности". "Наша задача - дать все ответы семьям погибших", - указал он.