Бежавший президент Йемена прибыл на саммит Лиги арабских государств
19:35, 27 марта 2015Мир
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Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади прибыл в пятницу в египетский Шарм-эль-Шейх, где 28-29 марта пройдет саммит Лиги арабских государств.
Абд Раббу Мансур Хади / Википедия
У трапа самолета его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Между тем в настоящее время в районе йеменского Адена, куда Хади ранее перенес столицу страны из захваченной мятежниками Саны, идут жесточенные бои между шиитскими повстанцами и войсками, верными Хади, сообщает Росбалт.
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Сообщения о перестрелках поступают из кварталов Шейх-Осман, Эль-Кахира, Эль-Мансура, Эш-Шааб, Бир-Ахмед и Хор-Максар. Противоборствующие стороны сражаются также за контроль над аэропортом и авиабазой.
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