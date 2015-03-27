Бежавший президент Йемена прибыл на саммит Лиги арабских государств

У трапа самолета его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Между тем в настоящее время в районе йеменского Адена, куда Хади ранее перенес столицу страны из захваченной мятежниками Саны, идут жесточенные бои между шиитскими повстанцами и войсками, верными Хади, сообщает Росбалт .

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Сообщения о перестрелках поступают из кварталов Шейх-Осман, Эль-Кахира, Эль-Мансура, Эш-Шааб, Бир-Ахмед и Хор-Максар. Противоборствующие стороны сражаются также за контроль над аэропортом и авиабазой.