Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента (фото)

Тысячи других протестующих заняли территорию перед зданием парламента.

Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента.

Около 100 демонстрантов пробились в парламент около 21:00 по местному времени (16:00 по Киеву) и попытались открыть запасные выходы, пишет РБК со ссылкой на South China Morning Post. Полицейские, находившиеся у боковых выходов, отступили.

Как сообщает издание, демонстранты вломились в парламент с лозунгом «Отзовите закон об экстрадиции». Тысячи других протестующих заняли территорию перед зданием и передают к его дверям зонтики и металлические прутья.

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Часть протестующих разбила стеклянные двери в парламентской библиотеке, начала крушить портреты президентов и распылила черную краску из баллончика на герб Гонконга. Однако большинство из них столпились на первом этаже.

Акция протеста проходит в 22-ю годовщину передачи района материковому Китаю. Днем один из депутатов попытался убедить манифестантов прекратить попытки прорваться внутрь. Они проигнорировали его.

Напомним, протесты в Гонконге начались 9 июня. Демонстранты вышли на улицы с требованием отменить закон, согласно которому власти Гонконга смогут выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и материковому Китаю, с которыми у Гонконга сейчас нет соглашения об экстрадиции.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 15 июня заявила, что власти отложили принятие поправок об экстрадиции. Она пообещала, что власти будут учитывать критику администрации района при рассмотрении законопроекта.