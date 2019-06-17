В Гонконге на акции протеста вышли до двух миллионов человек (фото)

Демонстранты требуют отставки руководителя администрации Гонконга Керри Лам.

В акции протеста против изменения законов об экстрадиции в Гонконге, приняли участие, по словам организаторов, два миллиона человек.

"Сегодня на марш вышло почти два миллиона человек", - сказал журналистам вечером в воскресенье представитель организаторов Джимми Шам, передает Би-Би-Си.

Если информация организаторов о количестве вышедших на улице подтвердится, то это станет самой массовой акцией протеста в истории Гонконга.

По данным полиции, на пике протеста в нем принимали участие 338 тысяч человек.

Организаторы и полиция в Гонконге пользуются разными методами измерения численности протеста. Организаторы говорят об общем количестве протестующих, а полиция подсчитывает их одномоментный максимум на пике акции.

Протесты продолжились несмотря на уступки со стороны властей, которые приостановили рассмотрение законопроекта, вызвавшего недовольство у жителей Гонконга.

В воскресенье глава Гонконга Кэрри Лам объявила, что рассмотрение законопроекта отложено на неопределенный срок, и извинилась перед протестующими. Демонстранты требуют полной отмены законопроекта.

Также на марше в воскресенье многие требовали ее отставки, считая ее политиком, лояльным Пекину.

Протест прошел преимущественно мирно, полиция не мешала движению демонстрантов, сообщает Би-би-си.

Рано утром в воскресенье, 16 июня, на площади Виктории в Гонконге собралась огромная толпа, на многих была черная одежда, в руках белые цветы в память об участнике акции, погибшем днем ранее после падения с высоты.

Демонстрация продвигалась очень медленно по причине того, что многие улицы были заблокированы из-за огромного количества людей, железнодорожные станции также были переполнены.

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Участники марша держали в руках плакаты, обвиняющие Китай в убийстве жителей Гонконга, а также транспаранты со словами "студенты не бунтовали". Последний лозунг стал своего рода ответом на заявление полиции, охарактеризовавшей протесты прошлую в среду как "бунт" - преступление, за которое в Гонконге можно получить до 10 лет тюрьмы.

Многие скептически восприняли решение Кэрри Лам отложить принятие закона. "Лам плевать на чаяния гонконгцев, - сказал 67-летний участник акции. - Она вела себя так, будто ничего серьезного не происходит. Мы участвуем в марше за наших студентов, с которыми жестоко обращалась полиция, мы хотим для них справедливости".

Бывшая лидер Демократической партии Гонконга Эмили Лау сказала в комментарии Би-би-си, что активистов разгневали действия полиции и позиция правительства. "Они считают, что Лам не будет извиняться за злодеяния полиции, она настаивает на судебном преследовании людей, арестованных за беспорядки, а это может привести к 10 годам тюремного заключения", - отметила Лау.

Рассматриваемые изменения в законодательство регулируют экстрадицию из автономного района людей, обвиняемых в преступлениях властями других стран. Если поправку примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

Противники новых поправок опасаются, что закон об экстрадиции может быть использован против политических оппонентов правительства КНР, живущих в Гонконге. Лидеры протеста требуют, чтобы власти вообще отказались от рассмотрения документа.

Жители Гонконга опасаются, что принятие соглашения об экстрадиции будет означать полную передачу контроля над судебной системой в руки китайских властей. Они считают, что в китайской судебной системе права экстрадируемых окажутся незащищенными. Кроме того, по их мнению, новый закон отнимет у Гонконга серьезную долю автономии.

Как сообщал УНИАН, массовые демонстрации против законопроекта, который делает возможной экстрадицию подозреваемых на материковый Китай, проходят в Гонконге с прошлой недели. Критики законопроекта опасались, что запланированные изменения будут предоставлять властям возможность преследовать общественных активистов, недовольных политикой Пекина. По разным оценкам, в проведенных в минувшие выходные демонстрациях приняли участие до миллиона граждан.

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Во время протестов были ранены около 80 человек, 15 июня скончался один из протестующих. В тот же день власти Гонконга объявили о прекращении рассмотрения законопроекта об экстрадиции, однако протесты не прекратились.

До сих пор Гонконг отказывался осуществлять экстрадицию подозреваемых по запросу органов юстиции с материкового Китая из-за разногласий в законодательстве и недостаточной прозрачности китайской системы правосудия. Еще одним фактором, сдерживавшим от экстрадиции, было применение смертной казни в Китае. Однако в начале 2019 года стало известно о намерениях администрации Гонконга наладить сотрудничество в этой сфере с материковым Китаем, Макао и Тайванем.

Гонконг, который до 1997 года был британской колонией, наделен сейчас высокой степенью автономии по принципу "одна страна - две системы". Поэтому в Гонконге до сих пор гражданам обеспечены такие фундаментальные права и свободы человека, которые ограничены у китайцев, как свобода слова и СМИ. Оппозиция в Гонконге обвиняет Китай в том, что он все сильнее вмешивается во внутренние дела Гонконга.