Генпрокуратура РФ требует лишить неприкосновенности единственного голосовавшего против войны депутата

Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Приближается дата моего возвращения в Россию в мае. Я все думал - дадут возможность или нет. На прошлой неделе специально дал штук 30 интервью, и всюду подтвердил, что через полтора-два месяца вернусь", - сообщил Пономарев.

Теперь он получил "ответ", написал депутат.

"По пока неподтвержденным данным прокуратура обратилась в Думу о снятии депутатской неприкосновенности. В честь чего - неясно. У меня варианта три: каким-то образом двинули вперед дело Сколково (менее вероятно), решили обвинить в организации ‪#‎6мая‬ (более вероятно), или же шьют госизмену (непредсказуемо)", - пишет депутат.

Информацию уже подтвердили в Думе.

Читайте такжеЕдинственный депутат-оппозиционер в РФ: новая власть проведет честный референдум в КрымуВ частности, первый заместитель руководителя фракции власти "Единая Россия" Франц Клинцевич заявил, что сделает все, чтобы единороссы (члены фракции - ред.) поддержали лишение депутатской неприкосновенности Ильи Пономарева, пишет ТАСС.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин направил запрос Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности Ильи Пономарева в комитет Госдумы по регламенту, сообщил журналистам глава думского управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Юрий Шувалов.

Сам Пономарев по сеансу видеосвязи заявил журналистам, что не намерен возвращаться в РФ при угрозе задержания.

"Если они хотят меня задержать в России, я, естественно, в этой ситуации возвращаться не буду, потому что какой смысл просто брать и добровольно идти в тюрьму?", - сказал политик.

"Если подобного решения о (снятии) неприкосновенности не будет, долг, соответственно, выплачен, я приеду, потому что я - российский депутат, с меня никто этих обязанностей не снимал, сам я от них тоже отказываться не собираюсь", - заверил он.

В сентябре 2014 года российские приставы наложили арест на имущество оппозиционера и запретили ему пересекать границу в то время, как он находился за пределами страны.