Названа дата встречи Путина и Трампа, на которой они обсудят Украину

Встреча двух лидеров состоится 28 июня.

Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня, беседа может продлиться около часа.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Читайте такжеТрамп собирается провести встречу с Путиным на саммите G20

"Встреча с Трампом - ориентировочно в два часа (14:00 по местному времени, 08:00 по киевскому времени), в три часа - второе рабочее заседание саммита", - отметил помощник российского президента.

Он добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, однако подобрала ее американская сторона.

"Встреча с Трампом пройдет в зоне переговоров для лидеров в одном из помещений, помещение нашла американская сторона", - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что на встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков.