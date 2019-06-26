ПАСЕ намерена снять с России остатки санкций

Мониторинговый комитет ПАСЕ, рассматривавший вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны России и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.

Профильные комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрели вопрос о полномочиях делегации Российской Федерации и рекомендовали подтвердить их без санкций, которые оставались разрешенными после резолюции Ассамблеи.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на решения комитетов.

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Отмечается, что Мониторинговый комитет ПАСЕ, рассматривавший вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны России и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.

Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, вообще отказался от доклада.

Поэтому полномочия депутатов от России почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ, уверены в «Европейской правде».

Как сообщал УНИАН, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Российская делегация подала заявку на участие в текущей сессии ПАСЕ.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ.