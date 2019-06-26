Иран хочет отказаться от ряда обязательств по ядерной сделке

Во Франции предупредили, что Иран делает "серьезную ошибку", нарушив ядерное соглашение 2015 года в ответ на давление со стороны США.

С 7 июля Иран намерен отказаться от выполнения части обязательств по ядерной сделке.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает Deutsche Welle со ссылкой на иранское агентство "Фарс".

По словам Шамхани, "европейские партнеры по сделке недостаточно сделали, чтобы спасти этот договор".

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Тегеран, что тот делает "серьезную ошибку", нарушив ядерное соглашение 2015 года в ответ на давление со стороны США.

"Французская, немецкая и британская дипломатия полностью мобилизованы, чтобы дать понять Ирану, что это не в его интересах", - заявил глава французского МИД в парламенте.

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В середине мая Иран официально прекратил придерживаться некоторых обязательств по ядерным соглашением 2015 года. Иранские власти предупредили, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня. Евросоюз и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании заявили, что они, как и ранее, придерживаются договора с Ираном, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.

Напомним, соглашение, заключенное в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, имело целью остановить ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление международных экономических санкций, наложенных на Иран. Однако в начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения. Со временем США возобновили санкции против Ирана.