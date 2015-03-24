Псаки провела последний брифинг перед уходом в Белый дом



На прощание журналисты в шутку извинились перед Псаки за то, что их вопросы ”не всегда были такими хорошими, как можно было ожидать”, и поаплодировали ей, сообщает РИА Новости.

”Это была честь и удовольствие работать с вами… У нас сложился уникальный форум, который позволял журналистам из США и других стран участвовать в таких дискуссиях, что очень полезно для развития общества и демократии”, - ответила растроганная Псаки.

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Со своего нынешнего поста Псаки переходит на должность директора по коммуникациям американской администрации. Она будет советником президента Барака Обамы, в команде которого Псаки работала начиная с предвыборной кампании 2008 года.