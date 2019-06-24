В Грузии сеть кинотеатров отменила показ фильмов на русском языке

Отмечается, что теперь фильмы можно посмотреть только на грузинском или английском языках.

Крупнейшая сеть кинотеатров в Грузии Cavea прекратила показы фильмов на русском языке в знак поддержки протестов, которые проходят в Тбилиси.

Как сообщает DW, теперь кино показывают только на грузинском или английском языках.

Показы фильмов на русском прекратили почти сразу после начала протестов, которые продолжаются в стране с 20 июня.

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Кинотеатры сети Cavea расположены, в частности, в крупнейших торговых центрах Тбилиси Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.

Как сообщал УНИАН, в Тбилиси 20 июня начались массовые протесты под зданием парламента после выступления депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который поддерживал Абхазию и Осетию во время российско-грузинской войны 2008 года. Протестующие выступают, в частности, против правящей партии «Грузинская мечта». В первую ночь протестов полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль. На следующий день люди вновь вышли на протест.

Президент Владимир Путин на фоне протестов в Тбилиси указом запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Ограничение вступит в силу с 8 июля. Он также поручил Кабинету министров обеспечить возвращение всех русских из Грузии, а также их багажа.

В социальных сетях Грузии распространился флешмоб в ответ на ограничения России для авиасообщения. Автор идеи - председатель Ассоциации юридических фирм Грузии Звиад Кордзадзе. Он призывает проводить отпуск в стране.