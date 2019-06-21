Rzeczpospolita: У России появилась возможность избежать ответственности за сбитый MH17

Кремль может воспользоваться старым ливийским сценарием, чтобы избавится от давления за уничтоженный самолет с помощью козлов отпущения.

В Нидерландах назвали имена подозреваемых в деле об уничтожении малайзийского «Боинга 777» над Донбассом, который выполнял рейс MH17. И это может помочь России избежать ответственности.

Об этом пишет Rzeczpospolita, напоминая, что в среду Международная следственная группа, в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины, впервые указали на виновных в уничтожении пассажирского авиалайнера над украинской территорией 17 июля 2014 года. Нидерландский генеральный прокурор Фред Вестербеке объявил о выдаче международных ордеров на арест троих граждан России и одного украинца. По словам следователей, они не принимали непосредственное участие в запуске ракеты, которая уничтожила MH17. Однако, именно они организовали переброску системы «Бук» из России.

В МИД РФ заявили, что целью Международной следственной группы якобы стала «дискредитация России». И что объявленные обвинения «не подкреплены доказательствами».

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«Российских систем «Бук» там не было, потому что не было такой потребности. Украинские военные самолеты сбивали из ручных ракетных установок», - сказал Rzeczpospolita глава российского Центра военно-политических исследований при Московском государственном университете международных отношений Алексей Подберезкин.

«Кем был Игорь Стрелков? Сколько у офицера ФСБ общего с системой «Бук»? Столько же, как и с балетом. Это ерунда, продолжается мировая антироссийская пропагандистская кампания. Мы уже это проходили, когда Ирак обвинили в построении химического оружия», - добавил россиянин.

Польское издание пишет, что дело об уничтожен над Донбассом MH17 все больше напоминает о теракте над Локерби в 1988 году, в котором США обвинили Ливию. Тогда из-за взрыва в багаже погибли 270 пассажиров самолета, который направлялся из Лондона в Нью-Йорк. Лишь в 1999 году ливийский диктатор Муаммар Кадафи выдал организаторов теракта, которые были офицерами разведки Ливии.

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Однако, при этом он настаивал, что они «не действовали от имени ливийского государства». Это привело к отмене болезненных санкций ООН против Триполи.

Не исключено, что Россия воспользуется этим же сценарию, чтобы избежать ответственности. Она может списать все на своих офицеров ГРУ и ФСБ, заявив, что они действовали самостоятельно. Однако, пресловутая система «Бук», из которой был сбит MH17, принадлежал 52-й бригаде в Курске. И почему-то международные следователи не выдвинули никаких подозрений командованию этого подразделения российской армии.