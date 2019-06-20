В Нидерландах будут судить четверых виновников катастрофы МН17: кто они - непосредственные убийцы 298 человек (видео)

Следователи впервые назвали имена четырех человек, которых подозревают в причастности к сбиванию самолета.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем подозреваемым в деле о крушении рейса MH17.

Кто они - непосредственные убийцы 298 человек?

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Игорь Гиркин (Стрелков), россиянин - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР". Он знал о переброски "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.

Сергей Дубинский (Хмурый), россиянин – отставной офицер ГРУ армии России. Он сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, якобы приняв его за военное судно.

Олег Пулатов (Грюза), россиянин - бывший подполковник Вооруженных сил России. Был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска на юг от Снежного.

Леонид Харченко (Крот), украинец - командир разведывательного подразделения "ГРУ" так называемой "ДНР". Причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска на юг от Снежного.

Всех четырех объявлено в международный розыск, дело передадут в голландский суд до конца года.

Вслед за прокуратурой Нидерландов подозрения трем россиянам и уроженцу Донбасса выдвинула и СБУ. США и Великобритания призвали Россию наказать виновных в катастрофе. Однако россияне вины не признают и назвали обвинения голословными.

Суд в Нидерландах должен начаться 9 марта следующего года.