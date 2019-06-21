В Тбилиси журналист лишился глаза в ходе разгона протестующих (видео)
Один из журналистов в результате разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси потерял глаз.
Об этом сообщило радио Fortuna со ссылкой на источник.
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Предположительно, журналисту в лицо попала резиновая пуля, которыми полицейские стреляли в толпу митингующих. По предварительным данным, пострадавший – сотрудник одной из местных телекомпаний.
Ранее грузинский Первый канал сообщил об одном пострадавшем журналисте. Позднее стало известно о ранениях четырех сотрудников СМИ. Также о пострадавших сообщили телекомпания Рустави-2 и грузинское информагентство Интерпрессньюс.
Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Тбилиси спровоцировало выступление депутата-коммуниста российской Госдумы Сергея Гаврилова, который прибыл на Межпарламентскую ассамблею православия, проходившую в парламенте Грузии.
Протестующие выступили против российской оккупации Грузии, а также требовали отставки спикера парламента, руководителей МВД и Службы государственной безопасности.
В столкновениях, по данным Министерства здравоохранения Грузии, пострадали 69 человек. При этом ведомство утверждает, что более половины из них - полицейские.
Напомним, в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территорий Грузии, создав два так называемых государства - Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ, а признали лишь несколько стран мира. Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года.