Военная разведка США обвинила Россию в проведении испытаний ядерного оружия

Ранее глава Разведывательного управления Пентагона уже высказывал подозрения, что Москва не придерживается "нулевого стандарта".

Военная разведка США выступила с новым сообщением по поводу проведения ядерных испытаний малой мощности в России.

Новое заявление Разведывательного управления Министерства обороны можно расценить как более прямое обвинение в адрес России, по сравнению с недавним осторожным комментарием директора ведомства генерал-лейтенанта Роберта Эшли, пишет Голос Америки.

"Правительство США, в том числе разведывательное сообщество, полагает, что Россия проводила испытания ядерного оружия, создавшие энергетический выход", - утверждается в заявлении Разведывательного управления, которое было опубликовано в четверг.

Ведомство не уточнило никаких подробностей о предполагаемых испытаниях и не представило доказательств того, что они проводились.

Также в сообщении упоминается Китай: "По поводу Китая: информация, озвученная в Институте Гудзона, в сочетании с отсутствием прозрачности Китая в их деятельности по ядерным испытаниям, естественно, вызывает вопросы об этой деятельности в связи с мораторием испытания ядерного оружия "нулевого выхода", которые соблюдены США, Соединенным Королевством и Францией", - отмечается в заявлении разведки США.

В мае Роберт Эшли заявил, что Россия, вероятно, не придерживается "стандарта нулевой мощности" по ядерным испытаниям и, возможно, проводит испытания со взрывами выше субкритической мощности в рамках разработки более современных видов ядерного оружия.

Читайте также"Черная программа": США готовят ядерные ракеты для своих новых бомбардировщиков

Россия решительно отвергает обвинения Вашингтона. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их "бредовыми". "Рассматриваем заявления в США о вероятном проведении Россией ядерных испытаний сверхмалой мощности как грубую провокацию. Такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить нашу страну", - подчеркнул он.

Новые обвинения прозвучали спустя день после того, как заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон встретилась в Праге с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить контроль над вооружениями.

Встреча не привела к каким-либо значимым договоренностям.

После встречи Томпсон написала в Twitter, что подняла ряд вопросов, по которым США хотели бы вести более конструктивный диалог с Россией.

Перед майским заявлением Эшли газета The Wall Street Journal сообщила, что, по новым оценкам американской разведки, Россия, вероятно, тестировала ядерное оружие с очень малой мощностью на архипелаге Новая Земля.

Пока неясно, основаны ли заявления Разведывательного управления на новых разведданных или на переосмыслении ранее полученной информации.